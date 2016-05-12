В прокат выходит фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова

«Из Уфы с любовью!»

Российский прокат нового фильма нашего режиссера начинается 30 марта. Айнур Аскаров представит кинозрителю лирическую комедию «Из Уфы с любовью!». Фильм снят на грант Главы Республики Башкортостан.

Кинокартина Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью!» стала дебютной полнометражной картиной и, как заявляет съемочная группа, первым современным башкирским фильмом, которому предстоит покорить сердца зрителей Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов страны.

Фильм был снят в прошлом году. Съемочные площадки были расположены в любимых уфимцами местах столицы. Кроме того режиссер запечатлел события, происходившие в Уфе: «Симфоническая ночь» и «Дизайн Маркет Уфа».

Аннотация к фильму на сайте Айнура Аскарова, гласит: «Что нужно для счастья простому деревенскому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги - невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии...»

Напомним, партнерами проекта выступили Министерство культуры РБ, ГУП РБ Киностудия «Башкортостан», Фонд развития городских проектов, Молодежный центр Союза кинематографистов Башкортостана, Союз кинематографистов Башкортостана.

Кинорежиссер Айнур Аскаров – Член союза кинематографистов России, лауреат государственных молодежных премий и многократный призер международных кинофестивалей.