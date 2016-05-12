Сегодня в Башкортостане с рабочим визитом находится Михаил Бабич

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет в Уфе заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления.

На заседании планируется обсудить деятельность органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе, вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).

Пресс-служба ГФИ сообщает, что полпред Президента РФ в ПФО намерен посетить Затонскую ТЭЦ. Ее строительство является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. А в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Бабич ознакомится с инициативой по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов Уфы.