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Сегодня в Башкортостане с рабочим визитом находится Михаил Бабич

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет в Уфе заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления.

На заседании планируется обсудить деятельность органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе, вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).

Пресс-служба ГФИ сообщает, что полпред Президента РФ в ПФО намерен посетить Затонскую ТЭЦ. Ее строительство является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. А в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Бабич ознакомится с инициативой по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов Уфы.


Автор: Булат Насыров
Екатерина Карпова
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