В городской больнице Кумертау заработала «Открытая регистратура»



Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ

В поликлинике горбольницы Кумертау модернизированы зоны регистрации и ожидания приема. Новые условия обеспечат беспрепятственную предварительную запись и регистрацию больных на прием к врачу.

Плюсом к модернизации станут улучшения условий работы для самих медицинских работников. Например, по регистрации вызовов врачей на дом, своевременной передаче информации, в том числе медицинской документации из картохранилища.

Помимо этого в рамках проекта «Открытая регистратура» в поликлинике установлена стойка администратора регистратуры, она регулирует интенсивность потока пациентов. Рабочие места медицинских регистраторов оснащены компьютерами с выходом в сеть медицинской организации, электронной регистратуры, инфоклиники, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ. Приятным бонусом для пациентов стали видеотехника с Wi-Fi и трансляция видеоматериалов профилактической направленности.

Напоминаем, что Министерством здравоохранения РБ продолжается реализация проекта «Открытая регистратура». На сегодняшний день он уже внедрен в ряде медицинских организаций республики. Основная цель проекта – улучшить комфортность условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях, убрать барьер в регистратуре для удобства общения пациента с медицинским работником, повысить доступность медицинской помощи.