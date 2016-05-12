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03.03.17 | 14:42 НОВОСТИ | Архив новостей
Вступил в силу приговор бывшей чиновнице мэрии Стерлитамака
Напомним, экс-чиновница Ольга Хуснутдинова летом 2016 года устроила смертельное ДТП, она при этом была пьяна. В той аварии погибла молодая беременная женщина Екатерина Карпова.
Суд установил, что в июне прошлого года чиновница после распития алкоголя села за руль своего автомобиля Chevrolet Cruze и направилась домой к матери. Двигаясь по улице Техническая, женщина не справилась с дорожной ситуацией, выехала на встречную полосу и столкнулась в автомобилем ВАЗ-21093. За рулем встречного автомобиля оказалась 29-летняя беременная девушка, которая скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Городской суд ранее приговорил Хуснутдинову к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управления транспортом на два года. Однако она с приговором не согласилась, посчитав его чересчур суровым, и подала апелляцию с требованием смягчить ей наказание до условного срока. Также она попросила его отсрочить до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Обвиняемая предоставила справки о том, что ее девятилетний ребенок является инвалидом и мать больна онкологией. Тем не менее, прокуратура не согласилась с ее доводами и верховный суд республики оставил приговор в силе, отклонив жалобу виновной.
Осужденная будет отбывать наказание в колонии-поселении и выплатит родственникам погибшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Автор: Булат Насыров