|
НОВОСТИ
07.03.17 09:23
В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
02.03.17 11:02
В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии
28.02.17 11:45
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
06.03.17 | 10:03 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкортостан ищет новые рынки сбыта в Москве
В Уфе в «Башпотребсоюзе» состоялось рабочее совещание, на повестке дня которого стоял вопрос выхода башкирской продукции на московский рынок.
На совещании приняли участие исполнительный директор ООО «Центросоюз» Олег Арефьев, заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, представители регионального минсельхоза РБ, Башпотребсоюза, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и крестьянских-фермерских хозяйств республики. По их мнению, освоение московского рынка откроет возможности по увеличению объемов производства продукции для республиканских производителей, сообщает Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.
Оператором по доставке и продаже продукции республиканских производителей на 22 межрайонных рынках Москвы готова выступить Управляющая компания «Фонд развития потребительской кооперации».
Автор: Булат Насыров