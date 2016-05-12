Башкортостан ищет новые рынки сбыта в Москве

В Уфе в «Башпотребсоюзе» состоялось рабочее совещание, на повестке дня которого стоял вопрос выхода башкирской продукции на московский рынок.

На совещании приняли участие исполнительный директор ООО «Центросоюз» Олег Арефьев, заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, представители регионального минсельхоза РБ, Башпотребсоюза, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и крестьянских-фермерских хозяйств республики. По их мнению, освоение московского рынка откроет возможности по увеличению объемов производства продукции для республиканских производителей, сообщает Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Оператором по доставке и продаже продукции республиканских производителей на 22 межрайонных рынках Москвы готова выступить Управляющая компания «Фонд развития потребительской кооперации».