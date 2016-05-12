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Уфимский клуб «Салават Юлаев» переформатируется

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт со своим тренером Игорем Захаркиным
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт со своим тренером Игорем Захаркиным

Фото: РИА Новости
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт со своим тренером Игорем Захаркиным. Этому предшествовало поражение в первом раунде плей-офф в игре с казанским «Ак Барсом».

Игрой «СЮ» крайне недоволен глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов: «Я, как болельщик «Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и первый круг плей-офф − и команда покидает турнир. Безусловно, такие же чувства, как у всех наших болельщиков республики. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась». Кроме этого глава региона добавил, что в нашем хоккейном клубе «будет переформат, все будет выстроено по-другому. «Салават Юлаев» должен быть всегда в числе лучших клубов России, это обязательное условие!».

Напомним, что Игорь Захаркин был приглашен в уфимский клуб в августе 2015 года на должность тренера-координатора. 7 октября специалист занял пост главного тренера.

Кстати, после увольнения Захаркина в интернете появились петиции с требованием вернуть на пост главного тренера ХК «Салават Юлаев». По мнению болельщиков, плохая игра команды является следствием «бездарного руководства» менеджмента команды, а не наставника.


Автор: Булат Насыров
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