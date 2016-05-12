В школах Башкирии будут созданы просветительские кибердружины

Кибердружины будут состоять из старшеклассников. Задача подростков − вести просветительскую работу, которая подразумевает занятия по правилам поведения в интернет-пространстве, предотвращению интернет-рисков, работу профилактическую − выявление депрессивных групп и групп смерти в социальных сетях и информационное противодействие им, а также педагогическую деятельность, то есть принимать участие в тренингах саморегуляции, коммуникативной компетенции, уверенного поведения.

Такая рекомендация прозвучала за круглым столом по теме «Роль этнопедагогики, религии, народных традиций, культуры и литературы в воспитании национального самосознания подрастающего поколения». Он состоялся в Уфе в рамках Межрегионального форума «Семья – главная ценностьстраны».

Участники мероприятия также считают, что необходимо запустить в республике видеоконкурс социальных роликов по профилактике алкоголизма, наркомании, суицида. Кроме того, исполнительным комитетам курултаев башкир муниципальных районов и городских округов поручили провести конференции родителей, посвященные проблемам современной семьи, воспитания национального самосознания подрастающего поколения.