|
НОВОСТИ
07.03.17 09:23
В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
02.03.17 11:02
В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии
28.02.17 11:45
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
06.03.17 | 10:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В школах Башкирии будут созданы просветительские кибердружины
Кибердружины будут состоять из старшеклассников. Задача подростков − вести просветительскую работу, которая подразумевает занятия по правилам поведения в интернет-пространстве, предотвращению интернет-рисков, работу профилактическую − выявление депрессивных групп и групп смерти в социальных сетях и информационное противодействие им, а также педагогическую деятельность, то есть принимать участие в тренингах саморегуляции, коммуникативной компетенции, уверенного поведения.
Такая рекомендация прозвучала за круглым столом по теме «Роль этнопедагогики, религии, народных традиций, культуры и литературы в воспитании национального самосознания подрастающего поколения». Он состоялся в Уфе в рамках Межрегионального форума «Семья – главная ценностьстраны».
Участники мероприятия также считают, что необходимо запустить в республике видеоконкурс социальных роликов по профилактике алкоголизма, наркомании, суицида. Кроме того, исполнительным комитетам курултаев башкир муниципальных районов и городских округов поручили провести конференции родителей, посвященные проблемам современной семьи, воспитания национального самосознания подрастающего поколения.
Автор: Булат Насыров