В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы

В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы

В одном из уфимских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с желающих приобрести жилье в многоквартирном доме мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей.