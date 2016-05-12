Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы

В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы

В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
В одном из уфимских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с желающих приобрести жилье в многоквартирном доме мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей.

Дело начали расследовать еще в 2015 году. По версии следствия, один из ЖСК Уфы объявил о приеме денежных средств от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе. Денежные средства от граждан поступали в наличной форме, без зачисления на расчетные счета ЖСК. Сотрудники полиции во время обысков в офисах и на местах жительства обвиняемых обнаружили и изъяли документы, которые доказывали криминальную деятельность обвиняемых.

Троим обвиняемым предъявлены обвинения. Из них двое находятся под домашним арестом, еще один объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Автор: Булат Насыров
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