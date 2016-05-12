В Башкортостане вероятно будет создано Министерство по вопросам семьи

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Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на встрече с многодетными матерями республики. Он отметил, что органы власти могли бы «рассматривать вопросы финансирования, помощи и поддержки тем, кому тяжело».

− На сегодняшний день, к сожалению, семье власть как раз, может быть, и не оказывает большого внимания. В то же время у нас присутствуют и радикальные предложения − создать Министерство семьи или специальное государственное учреждение, которое занималось бы проблемой семейных отношений, − сказал Рустэм Хамитов.

Вопрос нужно обсудить, подискутировать на эту тему. Это министерство не заменит собою добрых отношений, которые формируются в нашей первичной ячейке общества. Но в то же время органы государственной власти могли бы рассматривать вопросы финансирования, помощи и поддержки тем, кому тяжело, трудно, специальные вопросы, связанные с неблагополучием, подчеркнул Глава региона.

Рустэм Хамитов акцентировал внимание на том, что в 2013-2015 годы в Башкирии рождалось по 59-60 тысяч детей, а по итогам 2016 года наблюдается снижение уровня рождаемости.

− Подсчеты еще ведутся, потому что статистика работает довольно инерционно и долго. Конечно, потеря 2–3 тысяч рождений для нашей республики актуальна. Нам надо думать, как выходить из этой ситуации, − сказал Рустэм Хамитов. − Мы приняли решение о том, чтобы помочь молодым семьям, которые стоят в очереди на льготное получение жилья, в виде материального стимулирования. Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей. Не все, кто рожает первого ребенка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация. Сейчас идут формальные согласования с Министерством финансов Российской Федерации на то, чтобы мы могли оказать такую помощь.