Трасса Уфа-Аэропорт расширится

Власти Уфы планируют вернуться к идее третьего моста через реку Белая в районе Монумента дружбы и увеличения полос на трассе Уфа-Аэропорт. Об этом сообщил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

− Сейчас мы движемся к тому, что выезд из Демы у нас превратится во второй выезд из Сипайлово, − заявил он на оперативном совещании в мэрии. − Десятки тысяч людей ездят на работу туда и обратно. Все встанут в пробках. Нужно думать, как эту проблему решать. Надо строить третий мост и увеличить до 12-ти полос трассу.

При этом мэр столицы считает, что необходимо обсудить все варианты с властями республики.

− Особое внимание должно быть уделено качеству. Мы часто бегаем за какими-то датами, но главное − это качество. Мы же не бегаем вокруг композитора, чтобы он быстрее придумал симфонию. Надо сто раз пройти по новой дороге, все проверить, - подчеркнул Ирек Ялалов.