Чиновник Администрации Уфы стал фигурантом уголовного дела

Речь идет о 43-летнем Ильдаре Хасанове, работавшем заместителем мэра Уфы по экономике и инновациям. В его отношении возбуждено уголовное дело за «откат» в миллион рублей.

Ходатайство следственного отдела Управления ФСБ России по РБ об аресте чиновника поддержала Прокуратура республики. По версии прокуратуры, Хасанов, будучи заместителем главы администрации Уфы, совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче денег обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.

Фигурант уголовного заключен под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики, сообщает ведомство.