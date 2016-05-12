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Новым Президентом ХК «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный

Новым Президентом ХК «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный
Новым Президентом ХК «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный
Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Владимира Нагорного избрали президентом юлаевцев на заседании правления хоккейного клуба, пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Состав правления  ХК «Салавата Юлаева» обновился почти полностью. В него, кроме Владимира Нагорного вошли Тагир Ибрагимов, Леонид Вайсфельд, Геннадий Букаев и Дмитрий Ганабин.

Сергей Молчанов, Юрий Пустовгаров, Валерий Нургутдинов, Михаил Ставский и Александр Семак покинули правление клуба.


Автор: Булат Насыров
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