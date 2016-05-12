Новым Президентом ХК «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный

Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Владимира Нагорного избрали президентом юлаевцев на заседании правления хоккейного клуба, пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Состав правления ХК «Салавата Юлаева» обновился почти полностью. В него, кроме Владимира Нагорного вошли Тагир Ибрагимов, Леонид Вайсфельд, Геннадий Букаев и Дмитрий Ганабин.

Сергей Молчанов, Юрий Пустовгаров, Валерий Нургутдинов, Михаил Ставский и Александр Семак покинули правление клуба.