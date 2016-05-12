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НОВОСТИ
07.03.17 09:23
В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
02.03.17 11:02
В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
09.03.17 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
Новым Президентом ХК «Салават Юлаев» стал Владимир Нагорный
Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Владимира Нагорного избрали президентом юлаевцев на заседании правления хоккейного клуба, пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
Состав правления ХК «Салавата Юлаева» обновился почти полностью. В него, кроме Владимира Нагорного вошли Тагир Ибрагимов, Леонид Вайсфельд, Геннадий Букаев и Дмитрий Ганабин.
Сергей Молчанов, Юрий Пустовгаров, Валерий Нургутдинов, Михаил Ставский и Александр Семак покинули правление клуба.
Автор: Булат Насыров