Панорама Башкортостана-Новости-Башкирия по состоянию экологии пока не в числе лучших

Башкирия по состоянию экологии пока не в числе лучших

Башкирия по состоянию экологии пока не в числе лучших
Башкирия по состоянию экологии пока не в числе лучших
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг, согласно которой наша республика заняла 62 место из 85 регионов России.

Лучшими регионами признаны Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область. Худшими − Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин говорит: «Мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного Президентом РФ Годом экологии, гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. На дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создается впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали».


Автор: Булат Насыров
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