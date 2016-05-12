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13.03.17 | 09:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Учалинский район лидирует в производстве молока
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ со ссылкой на оперативные данные Центра сельхозконсультирования РБ, в Учалинском районе от одной коровы надаивают в сутки более 20 кг молока. Это на 6 кило больше аналогичного уровня прошлого года и самый высокий на сегодня показатель в республике.
Если в среднем по республике с начала года от одной коровы получено 836 кг молока (+ 52 кг к уровню 2016г.), то в Учалинском районе – 1368 кг, уточняет ведомство.
Для сведения, в Аургазинском районе этот показатель составляет 1259, в Чекмагушевском – 1229 кг.
Автор: Булат Насыров
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