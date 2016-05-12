Панорама Башкортостана-Новости-Учалинский район лидирует в производстве молока

Учалинский район лидирует в производстве молока

Учалинский район лидирует в производстве молока
Учалинский район лидирует в производстве молока
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ со ссылкой на оперативные данные Центра сельхозконсультирования РБ, в Учалинском районе от одной коровы надаивают в сутки более 20 кг молока. Это на 6 кило больше аналогичного уровня прошлого года и самый высокий на сегодня показатель в республике.

Если в среднем по республике с начала года от одной коровы получено 836 кг молока (+ 52 кг к уровню 2016г.), то в Учалинском районе – 1368 кг, уточняет ведомство.

Для сведения, в Аургазинском районе этот показатель составляет 1259, в Чекмагушевском – 1229 кг.


Автор: Булат Насыров
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