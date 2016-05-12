Налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче крупной взятки

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Мегастройсервис» Татьяны Сибагатулиной и налогового инспектора Гульнары Рожковой. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере должностному лицу через посредника и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Как считает следствие, в мае прошлого года в ООО «Мегастройсервис» проводилась выездная налоговая проверка. Чтобы фискальная проверка прошла без замечаний и желая уменьшить суммы неуплаченных компанией налогов, которые налоговики должны были указать в своих документах, Сибагатуллина решила передать взятку в 200 тыс рублей руководителю проверяющий группы.

Посредником при ее передаче выступила Рожкова. В момент передачи денег она была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ.

На имущество Рожковой и Сибагатулиной наложен арест. После вручения сообщницам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.