|
НОВОСТИ
13.03.17 10:09
Налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче крупной взятки
07.03.17 09:23
В Уфе мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Уфы
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
13.03.17 | 10:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче крупной взятки
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Мегастройсервис» Татьяны Сибагатулиной и налогового инспектора Гульнары Рожковой. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере должностному лицу через посредника и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
Как считает следствие, в мае прошлого года в ООО «Мегастройсервис» проводилась выездная налоговая проверка. Чтобы фискальная проверка прошла без замечаний и желая уменьшить суммы неуплаченных компанией налогов, которые налоговики должны были указать в своих документах, Сибагатуллина решила передать взятку в 200 тыс рублей руководителю проверяющий группы.
Посредником при ее передаче выступила Рожкова. В момент передачи денег она была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ.
На имущество Рожковой и Сибагатулиной наложен арест. После вручения сообщницам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.
Автор: Булат Насыров
AHOHC