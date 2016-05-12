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13.03.17 | 10:23 НОВОСТИ | Архив новостей
Начинающие фермеры Башкортостана получат до 3 миллионов рублей
Деньги выделяются на развитие фермерского хозяйства. Размер субсидии в рамках целевой федеральной программы по развитию аграрного сектора с этого года повышен.
Фермеры Башкортостана считают, что государство оказывает хорошую поддержку и в фермерском хозяйстве можно работать и зарабатывать. Министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов пояснил, что программа «Начинающий фермер» должна привлечь в сельскую местность начинающих специалистов, активных молодых людей.
За четыре года существования программы в ней поучаствовали более 650 человек. За это время из федерального бюджета отправили порядка 1,2 миллиарда рублей. Благодаря чему, появилось более 1,5 тысяч рабочих мест. Показатели могут быть еще выше, если фермеры начнут кооперироваться. Это позволит добиться большей эффективности производства, повысить конкурентоспособность продукции сельхозтоваропроизводителей, а также найти рынки сбыта, убежден Ильшат Фазрахманов
Автор: Булат Насыров
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