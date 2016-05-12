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14.03.17 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
Правительство Республики Башкортостан рассмотрело дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
В частности, на заседании Президиума Правительства РБ рассмотрен Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории республики. К ним относятся, прежде всего, установление квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест.
Также перечень мероприятий включает резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов и стимулирование создания предприятиями и учреждениями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Меры стимулирования осуществляются в рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан». Для их реализации предусмотрено бюджетное финансирование. За 2010 – 2016 годы в республике создано 1758 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Наряду с созданием рабочих мест предусматриваются формирование условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, создание условий для их предпринимательской деятельности и организация обучения инвалидов новым профессиям.
Автор: Булат Насыров
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