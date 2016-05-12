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В Республике Башкортостан утверждена новая Программа газификации
В Программе газификации на 2017 год предусмотрен общий объем финансирования в 601,3 млн рублей. Благодаря ее реализации, в регионе построят и реконструируют более 500 км газораспределительных сетей и систем газоснабжения.
Также планируется дополнительное подключение к газу 13 395 единиц домовладений и порядка 83 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, магазины и медицинских учреждения, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
«Программой запланировано строительство новых распределительных газопроводов. Работы запланированы на 66 объектах. Стоимость работ составляет 480,9 млн рублей, – сообщил на заседании Президиума Правительства Башкортостана председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов. – В том числе 33 объекта, проекты по которым разработаны за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы».
В соответствии с законом «О газоснабжении в Российской Федерации» для реализации Программы, на срок с 1 апреля до 31 декабря 2017 года, в едином размере для всех категорий потребителей Башкортостана, кроме населения, устанавливается специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Такое повышение цены соответствует запланированному, но не осуществленному повышению оптовой цены на газ на 2 процента с 1 июля 2016 года.
Как пояснили в пресс-службе Правительства региона, строительство запланированных объектов позволит на полпроцента увеличить в Башкортостане уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, и довести его значение до 76,6 процента.
Дополнительные поступления в республиканский бюджет за счет реализации Программы составят 165 млн рублей.
Автор: Булат Насыров
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