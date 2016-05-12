Студентам и преподавателям БашГУ предоставлен новый девятиэтажный учебный корпус



Фото: Пресс-служба БашГУ

Башкирский государственный университет завершил строительно-монтажные работы по реконструкции корпуса «И» по улице Тукаева в Уфе, являющегося продолжением гуманитарного корпуса вуза.

Напомним, в марте 1998 года был подписан Указ Президента РБ о передаче университету зданий «Концерна БЭТО». Корпус «К» был введен в эксплуатацию в 2006 году по улице К. Маркса, получивший название «Гуманитарный». Основные работы по ремонту корпуса «И» начались в 2011 году, после того как было получено финансирование из федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе.

Пресс-служба, БашГУ сообщает, что университет с вводом корпуса получил 14 395,20 кв.м. площади. Новое здание представляет собой аудиторно-лабораторный корпус высотой в 9 этажей. В нем расположены 8 лекционных амфитеатров вместимостью по 120 мест каждый, 2 спортивных зала (малый и большой), комнаты для преподавателей, подразделение библиотеки, современные места общего пользования с возможностью доступа маломобильных групп и многое другое. В нем уже с нового учебного года будут учиться и работать студенты и преподаватели географического и исторического факультетов, Института экономики, финансов и бизнеса, факультета философии и социологии.