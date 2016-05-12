В Уфе на XXVII Mеждународной специализированной выставке «АгроКомплекс-2017» начались первые подписания соглашений

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Первое соглашение подписано между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и ЗАО СП «Брянсксельмаш». Стороны договорились о предоставлении в 2017 году скидок сельскохозяйственным товаропроизводителям республики в размере 10 процентов на приобретение зерно- и кормоуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

Скидки сельскохозяйственным товаропроизводителям республики в размере пяти процентов на приобретение зерноочистительного оборудования и запасных частей к ней намерено предоставить и ООО «РОМАКС» (Воронеж). Компания договорилась об этом с минсельхозом республики на страницах соответствующего соглашения.

Предметом Меморандума между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и Фондом Нидерландско-Российского животноводства (FDRL) является расширение сотрудничества Сторон в области развития молочного скотоводства в Республике Башкортостан, внедрение передового мирового опыта. Также заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и АО «Национальная товарная биржа».

Напоминаем, в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» работает XXVII Mеждународная специализированная выставка «АгроКомплекс-2017». Ее организаторы традиционно стали Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства РБ и при научной поддержке Башкирского государственного аграрного университета.