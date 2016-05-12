В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате

В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате

Этому предшествовала проверка прокуратурой Сибая факта невыплаты зарплаты на промышленном предприятии. Ведомство установило, что руководство ООО «Сибайский завод буровых реагентов» в течение пяти месяцев, с июня по октябрь прошлого года, не выдавало сотрудникам вознаграждение за труд. В итоге задолженность перед 126 рабочими превысила 8 млн рублей.