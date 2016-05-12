Панорама Башкортостана-Новости-В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате

В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате

В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате
В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате
Этому предшествовала проверка прокуратурой Сибая факта невыплаты зарплаты на промышленном предприятии. Ведомство установило, что руководство ООО «Сибайский завод буровых реагентов» в течение пяти месяцев, с июня по октябрь прошлого года, не выдавало сотрудникам вознаграждение за труд. В итоге задолженность перед 126 рабочими превысила 8 млн рублей.

По данному факту прокурор города обратился в суд за выдачей судебных приказов о принудительном взыскании просроченного заработка. В адрес руководства фирмы внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности и выплаты компенсации за задержку оплаты труда. По постановлениям прокуратуры завод и его генеральный директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) и оштрафованы на общую сумму 34 тыс рублей, сообщается на сайте Прокуратуры РБ.

После вмешательства прокуратуры зарплата работникам организации выплачена в полном объеме.


Автор: Булат Насыров
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