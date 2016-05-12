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В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате
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13.03.17 10:09
Налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче крупной взятки
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юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
16.03.17 | 09:58 НОВОСТИ | Архив новостей
Депутаты из Башкортостана не попали в «рейтинг полезности»
На портале «Депутат Клуб» опубликовано исследование, в котором оценен коэффициент полезности депутатов Госдумы VII созыва. К сожалению никто из 15 парламентариев, избранных от Башкирии не попал в топ-50 интегрального рейтинга.
Исследование демонстрирует данные по активности в Госдуме нового созыва (законотворчество и выступления), по «народному голосованию», в котором приняли 380 тыс человек, оценку 411 экспертов и индекс медиаактивности – упоминаемости в СМИ с октября 2016 по февраль 2017 года.
В общем списке лучшая позиция – у представителя КПРФ Александра Ющенко (52 место). В первую сотню также входит Рафаэль Марданшин «Единая Россия» (79 место). Во второй сотне разместились также депутаты от «партии власти» Алексей Изотов (158), Зугура Рахматуллина (163), Зариф Байгускаров (166) и Михаил Бугера (178). «Единороссы» Рима Баталова (220), Ильдар Бикбаев (266), Рамзил Ишсарин (281), Фарит Ганиев (282), Гаджимурад Омаров из «Справедливой России» (285), Инга Юмашева из «Единой России» (294) и Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы (295) расположились в третьей сотне. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев (319 место) и «единоросс» Павел Качкаев расположились практически в самом конце рейтинга на 417 строчке.
Автор: Булат Насыров
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