Депутаты из Башкортостана не попали в «рейтинг полезности»

На портале «Депутат Клуб» опубликовано исследование, в котором оценен коэффициент полезности депутатов Госдумы VII созыва. К сожалению никто из 15 парламентариев, избранных от Башкирии не попал в топ-50 интегрального рейтинга.

Исследование демонстрирует данные по активности в Госдуме нового созыва (законотворчество и выступления), по «народному голосованию», в котором приняли 380 тыс человек, оценку 411 экспертов и индекс медиаактивности – упоминаемости в СМИ с октября 2016 по февраль 2017 года.

В общем списке лучшая позиция – у представителя КПРФ Александра Ющенко (52 место). В первую сотню также входит Рафаэль Марданшин «Единая Россия» (79 место). Во второй сотне разместились также депутаты от «партии власти» Алексей Изотов (158), Зугура Рахматуллина (163), Зариф Байгускаров (166) и Михаил Бугера (178). «Единороссы» Рима Баталова (220), Ильдар Бикбаев (266), Рамзил Ишсарин (281), Фарит Ганиев (282), Гаджимурад Омаров из «Справедливой России» (285), Инга Юмашева из «Единой России» (294) и Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы (295) расположились в третьей сотне. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев (319 место) и «единоросс» Павел Качкаев расположились практически в самом конце рейтинга на 417 строчке.