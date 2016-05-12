Панорама Башкортостана-Новости-Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией

Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией

Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией
Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией
Родители дошкольников Уфы просят власти Башкирии вернуть льготы в детские сады. Около двух тысяч мам и пап подписали онлайн-петицию на сайте change.org .

Напоминаем, оплата за пребывание в детском саду для жителей Уфы с января этого года выросла на 9%. Льготы лишились и некоторые многодетные семьи. Соответствующее постановление подписано мэром Уфы Иреком Ялаловым.

Стоимость увеличилась примерно до 2,5 тыс. руб. Сумма рассчитывалась с учетом того, что ребенок посещает детский сад 20 рабочих дней в месяц с 7 утра до 7 вечера. Ранее семьи с тремя и более детьми автоматически получали право оплачивать только половину стоимости за содержание ребенка в детском саду. Теперь для того, чтобы получить льготу, многодетная семья должна иметь статус малоимущей.

Автор петиции Амина Иванова пишет: «Отменили все льготы на содержание  детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. До отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д.». Сейчас, как отмечает родительница, если в садик будут ходить два ребенка, то сумма за двоих будет составлять 5544 руб. Родительница сообщает, что это существенная сумма для бюджета ее семьи.


Автор: Булат Насыров
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