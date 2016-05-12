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16.03.17 | 09:59 НОВОСТИ | Архив новостей
Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией
Родители дошкольников Уфы просят власти Башкирии вернуть льготы в детские сады. Около двух тысяч мам и пап подписали онлайн-петицию на сайте change.org .
Напоминаем, оплата за пребывание в детском саду для жителей Уфы с января этого года выросла на 9%. Льготы лишились и некоторые многодетные семьи. Соответствующее постановление подписано мэром Уфы Иреком Ялаловым.
Стоимость увеличилась примерно до 2,5 тыс. руб. Сумма рассчитывалась с учетом того, что ребенок посещает детский сад 20 рабочих дней в месяц с 7 утра до 7 вечера. Ранее семьи с тремя и более детьми автоматически получали право оплачивать только половину стоимости за содержание ребенка в детском саду. Теперь для того, чтобы получить льготу, многодетная семья должна иметь статус малоимущей.
Автор петиции Амина Иванова пишет: «Отменили все льготы на содержание детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. До отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д.». Сейчас, как отмечает родительница, если в садик будут ходить два ребенка, то сумма за двоих будет составлять 5544 руб. Родительница сообщает, что это существенная сумма для бюджета ее семьи.
Автор: Булат Насыров
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