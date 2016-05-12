Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе закрыли еще один незаконный игровой клуб

В Уфе закрыли еще один незаконный игровой клуб


Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе
Игровой клуб располагался в квартире на первом этаже «хрущевки» по проспекту Октября. Игроки могли войти в квартиру после предварительного предупреждения по телефону.

На момент прихода оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе в квартире находились девушка кассир и охранник. Но окружающая обстановка свидетельствовала о том, что от нехватки посетителей заведение не страдает, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

Сотрудниками полиции изъяты десять мониторов и столько же системных блоков. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам, которой будет принято процессуальное решение.


Автор: Булат Насыров
благоустройство дворов и скверов
Муниципалитеты Башкирии получат 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов читать далее
  Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице
Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице читать далее
  Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией
Возмущенные родители малышей Уфы собирают подписи под петицией читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий