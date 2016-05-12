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НОВОСТИ
17.03.17 14:57
Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице
15.03.17 10:30
В Сибае перед заводскими рабочими погашено свыше 8 млн рублей задолженности по зарплате
15.03.17 10:19
В Уфе на XXVII Mеждународной специализированной выставке «АгроКомплекс-2017» начались первые подписания соглашений
14.03.17 10:25
Правительство Республики Башкортостан рассмотрело дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
13.03.17 10:09
Налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче крупной взятки
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
17.03.17 | 14:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе закрыли еще один незаконный игровой клуб
Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе
Игровой клуб располагался в квартире на первом этаже «хрущевки» по проспекту Октября. Игроки могли войти в квартиру после предварительного предупреждения по телефону.
На момент прихода оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе в квартире находились девушка кассир и охранник. Но окружающая обстановка свидетельствовала о том, что от нехватки посетителей заведение не страдает, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.
Сотрудниками полиции изъяты десять мониторов и столько же системных блоков. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам, которой будет принято процессуальное решение.
Автор: Булат Насыров
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