В Уфе закрыли еще один незаконный игровой клуб



Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе

Игровой клуб располагался в квартире на первом этаже «хрущевки» по проспекту Октября. Игроки могли войти в квартиру после предварительного предупреждения по телефону.

На момент прихода оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе в квартире находились девушка кассир и охранник. Но окружающая обстановка свидетельствовала о том, что от нехватки посетителей заведение не страдает, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

Сотрудниками полиции изъяты десять мониторов и столько же системных блоков. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам, которой будет принято процессуальное решение.