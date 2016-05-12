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Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице

Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице
Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице
Ведомство сообщает, что из-за неисправности счетчика владелице дома в д. Султанмуратово была начислена плата за электроэнергию в размере свыше 57 тыс рублей.

При этом женщина, являющаяся инвалидом, фактически не проживала в данном доме и не могла использовать указанный в квитанции объем коммунальных ресурсов. Тем не менее ООО «ЭСКБ» обратилось за взысканием данного долга в суд, который отказал в удовлетворении иска. Поставщик услуг не перерасчитал клиенту платежи в соответствии с нормативами. Об заявительница сообщила в прокуратуру.

В целях восстановления ее прав надзорное ведомство внесло руководству электроснабжающей организации представление, по результатам рассмотрения которого размер начисленной платы был снижен более чем в 10 раз. За допущенные нарушения сотрудник ООО «ЭСКБ» привлечен к дисциплинарной ответственности.


Автор: Булат Насыров
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