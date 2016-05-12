Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице

Ведомство сообщает, что из-за неисправности счетчика владелице дома в д. Султанмуратово была начислена плата за электроэнергию в размере свыше 57 тыс рублей.

При этом женщина, являющаяся инвалидом, фактически не проживала в данном доме и не могла использовать указанный в квитанции объем коммунальных ресурсов. Тем не менее ООО «ЭСКБ» обратилось за взысканием данного долга в суд, который отказал в удовлетворении иска. Поставщик услуг не перерасчитал клиенту платежи в соответствии с нормативами. Об заявительница сообщила в прокуратуру.

В целях восстановления ее прав надзорное ведомство внесло руководству электроснабжающей организации представление, по результатам рассмотрения которого размер начисленной платы был снижен более чем в 10 раз. За допущенные нарушения сотрудник ООО «ЭСКБ» привлечен к дисциплинарной ответственности.