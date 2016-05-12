Муниципалитеты Башкирии получат 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов

благоустройство дворов и скверов

Более миллиарда рублей направят на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Это прописано в Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №88. Субсидии из республиканского бюджета получат 23 муниципалитета: девять городских округов и 14 городских поселений республики.

Объем финансирования муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды, составит в текущем году 1 млрд 32 млн рублей. Из них 856,64 млн рублей — средства федерального бюджета, 175,45 млн — регионального бюджета.

При этом две трети объема субсидии должны быть израсходованы на благоустройство дворов многоквартирных домов. И треть - на благоустройство общественных территорий, например, набережной, площади или сквера.

Как минимум необходимо обустроить дворы, отремонтировать дворовые проезды, обеспечить дворовые территории освещением, скамейками, урнами для мусора. Дополнительный перечень включает оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, а также устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Муниципалитеты, участвующие в программе, должны до 1 апреля разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год. Не позднее 25 мая, с учетом результатов общественного обсуждения, она должна быть утверждена.

До 1 июля муниципалитетам необходимо подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории и до 31 декабря завершить реализацию своей программы.