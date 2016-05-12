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20.03.17 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе вводятся ограничения на движение транспорта в период паводка
Пресс-служба городского совета сообщает, что временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования местного значения вводятся с 31 марта по 29 апреля. Проект данного решения был рассмотрен на заседании Президиума городского совета.
Список льготных категорий большегрузов будет определен к ближайшему заседанию городского Совета. Запрет не означает, что тяжеловесный транспорт, который не вошел в льготные категории, не сможет передвигаться по городским трассам. Передвижение будет открыто для всех, но для возмещения причиняемого уфимским дорогам вреда шоферам грузовиков нужно будет на этот период купить специальное разрешение.
Напоминаем, такой запрет вводится каждой весной для сохранности дорог.
Автор: Булат Насыров
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