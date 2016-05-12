В Уфе вводятся ограничения на движение транспорта в период паводка

В Уфе вводятся ограничения на движение транспорта в период паводка

Пресс-служба городского совета сообщает, что временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования местного значения вводятся с 31 марта по 29 апреля. Проект данного решения был рассмотрен на заседании Президиума городского совета.