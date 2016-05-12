Панорама Башкортостана-Новости-В Архангельском районе инвалид полгода не могла получить коляску

В Архангельском районе инвалид полгода не могла получить коляску

В Архангельском районе инвалид полгода не могла получить коляску
В Архангельском районе инвалид полгода не могла получить коляску
Прокуратура Архангельского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. После этого тяжелобольной женщине было предоставлено техническое средство реабилитации.

Основанием для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местного жителя о нарушении прав его тяжелобольной супруги. Дело в том, что 62-летняя женщина перенесла несколько инсультов и не могла передвигаться без посторонней помощи.

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы признали ее инвалидом 2 группы и составили программу реабилитации. В августе прошлого года пенсионерка обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования за получением предусмотренного программой технического средства.

Однако чиновники в течение полугода не организовали его предоставление.

В целях защиты прав лица с ограниченными возможностями прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении допущенных нарушений.

После прокурорского вмешательства инвалиду выдано медицинское устройство.


Автор: Булат Насыров
В Уфе вводятся ограничения на движение транспорта в период паводка
В Уфе вводятся ограничения на движение транспорта в период паводка читать далее
  благоустройство дворов и скверов
Муниципалитеты Башкирии получат 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов читать далее
  Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице
Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконное начисление квартплаты местной жительнице читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий