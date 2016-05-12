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В администрации Уфы рассказали о планах на ремонт дорог в столице республики

В администрации Уфы рассказали о планах на ремонт дорог в столице республики
В администрации Уфы рассказали о планах на ремонт дорог в столице республики
Отчитался о планах мэр города Ирек Ялалов. По его словам весной и летом в Уфе отремонтируют 29 участков дорог за счет федерального бюджета. Больше половины дорожных полотен расположены в северной части города.

В настоящее время на интерактивную карту поступило 533 заявки. 246 из них выполнено, 130 находятся на выполнении. Ирек Ялалов заранее попросил прощения у горожан за неудобства при ремонте а у глав районов он потребовал лично следить за ходом работ.


Автор: Булат Насыров
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