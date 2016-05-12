В администрации Уфы рассказали о планах на ремонт дорог в столице республики

В администрации Уфы рассказали о планах на ремонт дорог в столице республики

Отчитался о планах мэр города Ирек Ялалов. По его словам весной и летом в Уфе отремонтируют 29 участков дорог за счет федерального бюджета. Больше половины дорожных полотен расположены в северной части города.