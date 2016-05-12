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Аналитики посчитали деньги жителей Башкортостана

Аналитики посчитали деньги жителей Башкортостана
Аналитики посчитали деньги жителей Башкортостана
Денежные доходы башкортостанцев за последние четыре года опубликовал Росстат.

Выяснилось, что в 2013 году у населения в общей сложности было более 1 062 932 800 000 рублей (более 1 квадриллиона). В 2014 году эта цифра выросла до 1 155 429 600 000 рублей,  в 2015 году сумма составила 1 241 844 200 000 рублей и в прошлом году – 1 276 594 700 000 рублей. Кстати, это один из самых высоких показателей ПФО после Татарстана.

Напоминаем,  показатель  рассчитывается по субъектам Российской Федерации на основании объема денежных доходов населения и объема обязательных платежей и разнообразных взносов.


Автор: Булат Насыров
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