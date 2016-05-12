В Архангельском районе бывший директор стройфирмы похитил бюджетные средства

Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной организации ООО «Регионстрой» Мунира Рахматуллина. Руководитель фирмы обвиняется по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

В 2014 году из федерального бюджета было выделено 1,8 млн рублей на капитальный ремонт шести скотомогильников в Архангельском районе. Муниципальный контракт на его проведение был заключен с ООО «Регионстрой». Но строительная фирма не полностью произвела работы и использовала более дешевые материалы, чем предусмотрено сметой. В итоге Рахматуллин представил документы о надлежащем исполнении обязательств и получил свыше 680 тысяч рублей бюджетных денег. По иску прокуратуры суд запретил эксплуатацию скотомогильников, которые не соответствовали санитарным требованиям.

«Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,- сообщает Прокуратура РБ.