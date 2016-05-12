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21.03.17 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
Будут ли в Башкортостане выращивать кузнечиков на продажу?
Фото: Пресс-служба ТПП РБ
Идею бизнесменам Башкортостана предложили предприниматели из Израиля. Торгово-промышленная палата республики инициативу поддержала.
Напомним, диалог между башкирскими и израильскими предпринимателями недавно состоялся в Москве в Полномочном Представительстве РБ при Президенте РФ. Переговоры состоялись под эгидой Делового совета ШОС в рамках визита в Россию Торгово-промышленной палаты Израиля.
Президент ТПП РБ Азат Фазлыев презентовал потенциал республики, а арубежные гости, в свою очередь, подробно рассказали о своих проектах.
− Нас заинтересовали технологии, которые применяются в Израиле в самых разных отраслях, − говорит Азат Фазлыев. – Например, одна компания обратила внимание на насекомых, как источников протеинов и приступила к выращиванию кузнечиков и сверчков. Их охотно закупают компании, производящие протеиновые батончики и напитки.
Руководитель ТПП РБ признал, что общение с предпринимателями Израиля показало их слабую информированность о возможностях российского рынка. Иностранцы плохо ориентируются в законодательстве нашей страны, сертификации продукции для российского потребителя, необходимости вести тендерную документацию и т.д. По словам Азата Фазлыева, иностранные бизнесмены испытывают в России те же проблемы, с которыми в полной мере сталкиваются и наши предприниматели, находясь за рубежом.
Азат Фазлыев призвал всех, кого заинтересовало сотрудничество с компаниями Израиля, обращаться в ТПП РБ для получения необходимой информации и контактов.
Автор: Булат Насыров
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