Будут ли в Башкортостане выращивать кузнечиков на продажу?



Фото: Пресс-служба ТПП РБ

Идею бизнесменам Башкортостана предложили предприниматели из Израиля. Торгово-промышленная палата республики инициативу поддержала.

Напомним, диалог между башкирскими и израильскими предпринимателями недавно состоялся в Москве в Полномочном Представительстве РБ при Президенте РФ. Переговоры состоялись под эгидой Делового совета ШОС в рамках визита в Россию Торгово-промышленной палаты Израиля.

Президент ТПП РБ Азат Фазлыев презентовал потенциал республики, а арубежные гости, в свою очередь, подробно рассказали о своих проектах.

− Нас заинтересовали технологии, которые применяются в Израиле в самых разных отраслях, − говорит Азат Фазлыев. – Например, одна компания обратила внимание на насекомых, как источников протеинов и приступила к выращиванию кузнечиков и сверчков. Их охотно закупают компании, производящие протеиновые батончики и напитки.

Руководитель ТПП РБ признал, что общение с предпринимателями Израиля показало их слабую информированность о возможностях российского рынка. Иностранцы плохо ориентируются в законодательстве нашей страны, сертификации продукции для российского потребителя, необходимости вести тендерную документацию и т.д. По словам Азата Фазлыева, иностранные бизнесмены испытывают в России те же проблемы, с которыми в полной мере сталкиваются и наши предприниматели, находясь за рубежом.

Азат Фазлыев призвал всех, кого заинтересовало сотрудничество с компаниями Израиля, обращаться в ТПП РБ для получения необходимой информации и контактов.