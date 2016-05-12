В Кумертау пришел первый инвестор



Фото: Пресс-служба Администрации г.Кумертау

ООО «Элеватор» (Маячный маслоэкстракционный завод) подал заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» (ТОСЭР).

Компания намерена инвестировать 6 млрд. рублей, создать 520 новых рабочих мест со средней заработной платой работающего 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба города. При реализации инвестиционного проекта используются средства НО «Фонд развития моногородов» для строительства и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проект направлен на диверсификацию экономики городского округа и окажет положительное влияние на развитие производителей сельскохозяйственной продукции Республики Башкортостан. Предварительно была проведена экспертиза, подготовлен проект заключения, с которым члены рабочей группы ознакомились и внесли свои предложения.

В завершение заседания рабочая группа путем открытого голосования единогласно приняла решение о направлении в Министерство экономического развития РБ положительного заключения о соответствии заявителя и реализуемого им инвестиционного проекта для заключения соответствующего соглашения на ведение деятельности в рамках на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».

Напоминаем, Кумертау статус ТОСЭР получил в декабре прошлого года, а в текущем месяце и республика, и администрация города приняли соответствующие порядки по признанию инвесторов резидентами ТОСЭР.