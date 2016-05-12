При каком доходе семьи в Башкирии сохраняется компенсация за детский сад?

Если раньше все жители региона могли воспользоваться детсадовской субсидией, а это 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов  за второго, 70  за третьего, то с 1 марта ее будут получать только те, кому это действительно нужно, поясняет министр образования РБ Гульназ Шафикова. Социальная поддержка будет оказываться исходя из соблюдения принципа адресности.

По словам министра, компенсация в 20, 50 и 70 процентов остается, претендовать на нее сможет один из родителей. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Сегодня прожиточный минимум в республике составляет 8323 рубля. Таким образом, на компенсационные выплаты могут надеяться семьи, где на каждого члена приходится не более 12 485 рублей.

«Для получения этой компенсации до 1 мая необходимо подтвердить, что вы имеете доход меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, то есть предоставить соответствующую справку. По нашим предварительным прогнозам, на сегодняшний день в республике лишь 7-8,5 процента не будут иметь эти льготы», - говорит Гульназ Шафикова.

В муниципальных районах родителям должны разъяснить полный механизм и алгоритм действий по получению справки.

А что делать тем родителям, которые получили квитанции об оплате в полтора раза больше, чем в предыдущие месяцы? Всем, кто попадает под вышеназванное условие (о прожиточном минимуме), в ближайшее время сделают перерасчет.