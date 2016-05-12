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22.03.17 | 08:45 НОВОСТИ | Архив новостей
В муниципалитетах Республики Башкортостан Ассоциация молодых депутатов формирует эффективные команды
Первый выездной семинар-совещание Ассоциации молодых депутатов стартовал в Баймакском районе в рамках проекта «Кадровый актив Республики Башкортостан».
На форуме собрались молодые депутаты Зауралья. Бизнес-тренер Дмитрий Занин провел с ними обучение по созданию эффективных проектных команд. По итогам семинара участникам вручили сертификаты.
Председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев рассказывает: «Сегодня все больше используется проектный подход в работе организаций и в решении конкретных проблем. С недавнего времени мы реализуем образовательный проект «Кадровый актив Башкортостана», который в том числе призван решить вопрос повышения проектной грамотности. Все желающие могут участвовать в семинарах и получить необходимые компетенции в вопросе формирования эффективной команды для своего проекта».
Вчера семинар состоялся в Стерлитамаке. В ближайшей перспективе планируется еще выездные семинары: 24 марта - в Мишкинском районе, 28 марта - в Краснокамском районе.
Автор: Булат Насыров
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