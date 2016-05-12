В муниципалитетах Республики Башкортостан Ассоциация молодых депутатов формирует эффективные команды

Первый выездной семинар-совещание Ассоциации молодых депутатов стартовал в Баймакском районе в рамках проекта «Кадровый актив Республики Башкортостан».

На форуме собрались молодые депутаты Зауралья. Бизнес-тренер Дмитрий Занин провел с ними обучение по созданию эффективных проектных команд. По итогам семинара участникам вручили сертификаты.

Председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев рассказывает: «Сегодня все больше используется проектный подход в работе организаций и в решении конкретных проблем. С недавнего времени мы реализуем образовательный проект «Кадровый актив Башкортостана», который в том числе призван решить вопрос повышения проектной грамотности. Все желающие могут участвовать в семинарах и получить необходимые компетенции в вопросе формирования эффективной команды для своего проекта».

Вчера семинар состоялся в Стерлитамаке. В ближайшей перспективе планируется еще выездные семинары: 24 марта - в Мишкинском районе, 28 марта - в Краснокамском районе.