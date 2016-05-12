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17.05.17 | 08:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе вандалы растоптали клумбы и украли саженцы
Фото: Информационно-аналитический отдел Администрации Демского района Уфы
Происшествие произошло в Демском районе столицы Башкирии, который славится разнообразными цветочными композициями. Уфимцы, проживающие в Деме, благодарны коммунальным работникам, создающие красоту улиц.
Но накануне демцы обнаружили, что в сквере 112-ой Башкавдивизии, высаженные недавно цветочные композиции беспощадным образом растоптаны, а часть саженцев цветов украдены, сообщает информационно-аналитический отдел Администрации Демского района Уфы. Вандалов не остановило и то, что это любимое место ветеранов Великой Отечественной войны.
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Автор: Булат Насыров
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