В Уфе вандалы растоптали клумбы и украли саженцы



Фото: Информационно-аналитический отдел Администрации Демского района Уфы

Происшествие произошло в Демском районе столицы Башкирии, который славится разнообразными цветочными композициями. Уфимцы, проживающие в Деме, благодарны коммунальным работникам, создающие красоту улиц.

Но накануне демцы обнаружили, что в сквере 112-ой Башкавдивизии, высаженные недавно цветочные композиции беспощадным образом растоптаны, а часть саженцев цветов украдены, сообщает информационно-аналитический отдел Администрации Демского района Уфы. Вандалов не остановило и то, что это любимое место ветеранов Великой Отечественной войны.

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