В Уфе около ГДК провалился асфальт



Фото: Группа БашДТП

В связи с происшествием на проспекте Октября образовались сильнейшие пробки. Причина провала дорожного полотна в утечке трубопровода. К аварии в районе Городского дворца культуры подключены все городские оперативные бригады.

Кроме того, сотрудники ГИБДД закрыли выезд из Черниковки через мост в сторону парка Калинина. В город выезжает только общественный транспорт. Место аварии оцеплено, ситуацию под контролем городских служб.

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