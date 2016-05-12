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18.05.17 | 09:36 НОВОСТИ | Архив новостей
Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал о перспективах городского парка им. Якутова
В парке установят пешеходные ограждения и будет благоустроена парковочная зона. При этом глава Администрации Уфы отметил, что расширение парковки в парке не планируется, так как это в первую очередь место для людей, а не машин.
Также рассматриваются и другие проекты. Например, есть предложение организации ярмарочных аллей для продажи сувениров, а также зоны фотосессий для молодоженов.
В конечном счете, парк должен быть рассчитан в первую очередь на детей и родителей. «Это единственный в городе классический детский парк. Так исторически сложилось. Он должен быть больше рекреационного характера с аттракционами для детей до 16 лет», - сказал Ирек Ялалов.
Мэр подчеркнул, что парк в прошлом появился в результате народной инициативы. Поэтому Ялалов предложил предприятиям столицы, бизнесу и просто неравнодушным горожанам принять посильное участие в дальнейшем развитии парка.
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Автор: Булат Насыров
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