Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал о перспективах городского парка им. Якутова

В парке установят пешеходные ограждения и будет благоустроена парковочная зона. При этом глава Администрации Уфы отметил, что расширение парковки в парке не планируется, так как это в первую очередь место для людей, а не машин.

Также рассматриваются и другие проекты. Например, есть предложение организации ярмарочных аллей для продажи сувениров, а также зоны фотосессий для молодоженов.

В конечном счете, парк должен быть рассчитан в первую очередь на детей и родителей. «Это единственный в городе классический детский парк. Так исторически сложилось. Он должен быть больше рекреационного характера с аттракционами для детей до 16 лет», - сказал Ирек Ялалов.

Мэр подчеркнул, что парк в прошлом появился в результате народной инициативы. Поэтому Ялалов предложил предприятиям столицы, бизнесу и просто неравнодушным горожанам принять посильное участие в дальнейшем развитии парка.

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