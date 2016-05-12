Башкортостан имеет конкурентное преимущество в вопросах развития информационного пространства



Фото: Пресс-служба Главы РБ

Об этом сообщил на заседании Совета по развитию электронного образования Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Заседание с участием членов Совета при Главе РБ и руководителей образовательных организаций состоялось в УМПО.

Рустэм Хамитов отметил, что тема развития электронного образования и дистанционного обучения является одной из ключевых тем Стратегии развития информационного общества до 2030 года.

Напомним, российская стратегия подписана Президентом РФ 9 мая 2017 года. Башкортостан имеет свою Стратегию развития, рассчитанную до 2023 года, которая вступила в силу 27 апреля 2017 года.

Стратегия развития информационного общества предполагает, что в России будет создана единая образовательная онлайн-платформа. Доступ к дистанционному образованию появится практически у всего населения. Региональная Стратегия учитывает основные мировые тенденции в развитии телекоммуникаций. В ближайшие годы в Башкортостане будут создавать современную цифровую образовательную среду. Власти Башкирии намерены вовлечь каждого жителя республики, учреждение и предприятие в систему электронного образования.

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