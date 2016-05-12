|
НОВОСТИ
18.05.17 09:37
Башкортостан имеет конкурентное преимущество в вопросах развития информационного пространства
16.05.17 09:31
В Уфе состоялось выездное совещание по вопросу строительства сооружений берегоукрепления реки Белой
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
18.05.17 | 16:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Бюджетникам Башкортостана направят почти 4 млрд. рублей на увеличение зарплат
Правительство Башкортостана намерено дополнительно выделить из бюджета республики более 3,9 млрд. рублей на обеспечение оплаты труда свыше 142 тысяч работников бюджетной сферы: образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения. Из этой суммы 2,3 млрд. рублей будет направлено муниципальным районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году» принят по поручению главы региона Рустэма Хамитов в целях реализации называемых «майских» указов Президента России от 7 мая 2012 года.
Принимаемые меры повысят показатели увеличения заработной платы в республике, после чего уровень зарплат бюджетников будет достигнут значений, установленных постановлением
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC