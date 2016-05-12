Бюджетникам Башкортостана направят почти 4 млрд. рублей на увеличение зарплат

Правительство Башкортостана намерено дополнительно выделить из бюджета республики более 3,9 млрд. рублей на обеспечение оплаты труда свыше 142 тысяч работников бюджетной сферы: образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения. Из этой суммы 2,3 млрд. рублей будет направлено муниципальным районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений.

Проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году» принят по поручению главы региона Рустэма Хамитов в целях реализации называемых «майских» указов Президента России от 7 мая 2012 года.

Принимаемые меры повысят показатели увеличения заработной платы в республике, после чего уровень зарплат бюджетников будет достигнут значений, установленных постановлением

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