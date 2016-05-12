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Фильм режиссера из Уфы вошел в конкурсную программу «Кинотавра-2017»
Фото: Кинотавр-2017
Фильм Вадима Валиуллина «Мертвым повезло» вошел в конкурсную программу XXVIII Открытого российского кинофестиваля «КИНОТАВР-2017». Он состоится 7-14 июня в Сочи. Черная комедия «Мертвым повезло» будет представлена в номинации «Дебют». Жюри киноконкурса в этом году возглавит народный артист России Евгений Миронов.
В фильме главный герой – молодой человек и его брат замешаны в криминале. Им заказывают убийство человека, преступление должно быть замаскировано так, будто это орудовал серийный маньяк. Однако к делу подключается настоящий маньяк, решивший показать мастер-класс.
Главную роль в фильме сыграл российский актер театра и кино Дмитрий Богдан, артисты Русского драматического и других театров Уфы.
Кстати, год назад на «Кинотавре» Вадим Валиуллин получил главный приз за короткометражный фильм «Кредит».
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Автор: Булат Насыров
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