Фильм режиссера из Уфы вошел в конкурсную программу «Кинотавра-2017»



Фото: Кинотавр-2017

Фильм Вадима Валиуллина «Мертвым повезло» вошел в конкурсную программу XXVIII Открытого российского кинофестиваля «КИНОТАВР-2017». Он состоится 7-14 июня в Сочи. Черная комедия «Мертвым повезло» будет представлена в номинации «Дебют». Жюри киноконкурса в этом году возглавит народный артист России Евгений Миронов.

В фильме главный герой – молодой человек и его брат замешаны в криминале. Им заказывают убийство человека, преступление должно быть замаскировано так, будто это орудовал серийный маньяк. Однако к делу подключается настоящий маньяк, решивший показать мастер-класс.

Главную роль в фильме сыграл российский актер театра и кино Дмитрий Богдан, артисты Русского драматического и других театров Уфы.

Кстати, год назад на «Кинотавре» Вадим Валиуллин получил главный приз за короткометражный фильм «Кредит».

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