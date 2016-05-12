В Башкортостане в 2018 году возможно повысится плата за отопление

Это связано минувшей зимой, которая выдалась холоднее предыдцщих. Такое заявление сделал директор ресурсоснабжающей компании «БашРТС» Сергей Лыков по итогам отопительного сезона 2016-2017.

Из-за холодной погоды увеличился расход теплоэнергии. Поэтому в следующем году может возрасти оплата за отопление. Начисления жителям осуществляются по итогам прошлого года. «По итогам года будет сделан перерасчет в ту или другую сторону. Сравнивая с магазином, вы купили больше, соответственно больше платите. Купили меньше – соответственно платите меньше», − говорит директор компании «БашРТС» Сергей Лыков.

За прошедший отопительный сезон оплата рассчитывалась по итогам сезона 2015-2016 года, который был значительно теплее. Сергей Лыков отметил, что это повышение не коснется тех жителей, которые оплачивают отопление по счетчикам.

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