В Уфу с официальным визитом находится делегация Крыма



Фото: Пресс-служба Главы РБ

Делегацию официальных и деловых кругов Крыма возглавил глава региона Сергей Аксенов. В ходе визита состоялась рабочая встреча Рустэма Хамитова и Сергея Аксенова. Главы обсудили вопросы укрепления делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.

− Хочу сказать, что мы давно ждали Вашего приезда и приезда вашей делегации, поскольку понимаем, что отношения между нашими республиками очень тесные и близкие. Начиная с 2014 года, мы находимся в хорошем контакте: вместе работаем, вместе продвигаемся вперед, − приветствовал Рустэм Хамитов Сергея Аксенова. − Все, что связано с поддержкой Крыма, с оказанием помощи, будет продолжено. Будем работать в этом направлении. Мы – Республика Башкортостан как серьезный, мощный субъект Российской Федерации – сделаем все, чтобы продолжающееся вхождение Крыма в экономическое и административное пространство России было мягким, спокойным, разумным. Мы будем приумножать наши братские, товарищеские отношения.

− В самые сложные минуты Вы были рядом с нами, − сказал в ответной речи Сергей Аксенов. − Ваше Правительство, члены делегации Башкортостана регулярно приезжали в Республику Крым, осуществляли шефство над Белогорским районом. Наши коллеги сегодня тоже приехали, хотели выразить слова благодарности и уважения за ту огромную неоценимую помощь, которая оказана в самое сложное время. Это как раз и показывает отношение Республики Башкортостан ко всем процессам, которые происходили уже в российском Крыму. Не сомневаюсь, что мы найдем точки роста в рамках наших экономических проектов. Сегодня мы поедем по знаковым, бюджетообразующим предприятиям республики. Уверен, что лучшие практики, которые у вас внедрены, мы будем адаптировать на территории Республики Крым. Но и своим опытом, конечно, с друзьями-партнерами поделимся без всяких вопросов. Поэтому приглашаем Вас к нам персонально, как только будет возможность. Всегда будем рады видеть делегацию Башкортостана. Так что будем развивать сотрудничество. Спасибо Вам большое за все, что делается по отношению к нашей республике.

В ходе встречи Сергей Аксенов сообщил, что его связывают с Уфой и родственные отношения.

− Вы в 1979 году преподавали в Уфимском авиационном институте, который моя мама окончила с отличием в 1976 году, − рассказал он Рустэму Хамитову. − У меня здесь, в Уфе и родственники живут. Родители мамы познакомились в Уфе в военном госпитале. Так что с Уфой меня связывают прямые родственные отношения. Сожалею, что не получилось раньше лично побывать в Уфе. Но думаю, что мы все наверстаем.

Крым и Башкортостан подписали план мероприятий по реализации Соглашения между правительством Башкортостана и Советом министров Крыма на 2017–2019 годы. В него вошли 12 направлений во всех основных сферах социально-экономического сотрудничества.

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