В Уфе прошел «Весенний бал-2017»



Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

20 мая в Уфе состоялся «Весенний бал», который традиционно проходит в историческом центре города на Советской площади. Мероприятие организовывают шестой год подряд Администрация Уфы и компания «Уфанет».

Подобный праздник выпускников поддерживают и другие города республики: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск, Агидель, Октябрьский, Благовещенск.

Главным событием праздника всегда является торжественное шествие выпускников в ритме полонеза по улицам Пушкина и Ленина. На Советской площади ребята станцевали большой школьный вальс. Впервые к ним присоединились не только педагоги, но и родители.

Ребят поздравили и пожелали им успешной сдачи ЕГЭ, поступления в вуз, о котором мечтали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава Администрации городского округа город Уфа Ирек Ялалов. Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Максим Михайлов зачитал поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова.

«Весенний бал-2017» был обеспечен всеми мерами безопасности, сообщает пресс-служба Администрации Уфы. Все проезды загородили бетонными заграждениями и коммунальной техникой, чтобы исключить возможность случайного или намеренного проезда тяжелой техники на большой скорости в места скопления людей.

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