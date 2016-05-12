|
НОВОСТИ
18.05.17 09:37
Башкортостан имеет конкурентное преимущество в вопросах развития информационного пространства
16.05.17 09:31
В Уфе состоялось выездное совещание по вопросу строительства сооружений берегоукрепления реки Белой
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
22.05.17 | 09:01 НОВОСТИ | Архив новостей
ФК «Уфа» завершил сезон с наилучшим результатом
Фото: Пресс-служба Главы РБ
Башкирские игроки обыграли «Урал» (Екатеринбург) со счетом 1:0. Тем самым наша команда заняла 7 место в итоговой турнирной таблице чемпионата российской футбольной Премьер-лиги.
С победой ФК «Уфа» поздравил Глава республики Рустэм Хамитов. «Я не мог не приехать сегодня к вам. Хочу поздравить с замечательным результатом – наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю. Спасибо вам большое! Планку мы с вами подняли очень высоко. Ее надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы для того, чтобы в следующем сезоне добиться еще более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы – болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты – сделаем все для того, чтобы наша команда шла вперед».
Справочно:
Футбольный клуб «Уфа» основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь – Динамо». С 2012 года команда принимала участие в Футбольной национальной лиге. По итогам Первенства ФНЛ сезона 2013/2014 уфимский клуб занял четвертое место и в стыковых матчах завоевал место в Премьер-лиге.
Первые два сезона в высшем дивизионе ФК «Уфа» завершил на 12 месте, сохранив за собой право продолжить выступление в Премьер-лиге. В сезоне 2016/2017 команда впервые заняла седьмое место, войдя в число сильнейших клубов России. Из 30 матчей ФК «Уфа» одержал 12 побед, семь матчей сыграл вничью и потерпел 11 поражений, набрав в итоге 43 турнирных очка.
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC