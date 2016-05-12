ФК «Уфа» завершил сезон с наилучшим результатом



Фото: Пресс-служба Главы РБ

Башкирские игроки обыграли «Урал» (Екатеринбург) со счетом 1:0. Тем самым наша команда заняла 7 место в итоговой турнирной таблице чемпионата российской футбольной Премьер-лиги.

С победой ФК «Уфа» поздравил Глава республики Рустэм Хамитов. «Я не мог не приехать сегодня к вам. Хочу поздравить с замечательным результатом – наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю. Спасибо вам большое! Планку мы с вами подняли очень высоко. Ее надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы для того, чтобы в следующем сезоне добиться еще более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы – болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты – сделаем все для того, чтобы наша команда шла вперед».

Справочно:

Футбольный клуб «Уфа» основан 23 декабря 2010 года на базе команды «Башинформсвязь – Динамо». С 2012 года команда принимала участие в Футбольной национальной лиге. По итогам Первенства ФНЛ сезона 2013/2014 уфимский клуб занял четвертое место и в стыковых матчах завоевал место в Премьер-лиге.

Первые два сезона в высшем дивизионе ФК «Уфа» завершил на 12 месте, сохранив за собой право продолжить выступление в Премьер-лиге. В сезоне 2016/2017 команда впервые заняла седьмое место, войдя в число сильнейших клубов России. Из 30 матчей ФК «Уфа» одержал 12 побед, семь матчей сыграл вничью и потерпел 11 поражений, набрав в итоге 43 турнирных очка.

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