В Башкортостане возвращаются льготы в детских садах

Решением Правительства РБ компенсации при оплате за детский сад будут возвращены всем категориям семей. Напомним, ранее такая льгота сохранялась только для малоимущих семей, в которых доход на одного члена меньше полуторамесячного размера прожиточного минимума.

Пересмотр порядка выплаты компенсаций для приведения в соответствие с федеральными требованиями начался в республике с 1 марта. По оценкам министерства образования РБ, льгот по оплате детского сада должны были лишиться не более 8,5% родителей. Но после принятия закона большинство родителей, чьи дети посещают детские сады, были недовольны нововведением.

В ходе рабочей поездки в Краснокамский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова сообщила, что министерство внесло предложения в Правительство о приостановлении изменений закона «Об образовании» в части установления критерия адресности в виде 1,5-кратного прожиточного минимума при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Следовательно, компенсации в виде 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего, возвращаются.

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