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23.05.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нурееву
Генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов сообщил, что данный вопрос был поднят на заседании Общественного совета по культуре.
На конкурс скульпторами представлено 12 проектов памятника, создана рабочая группа. Однако проект памятника дорабатывается. К тому же не определено место установки памятника.
Напомним, именем Рудольфа Нуреева назван Башкирский хореографический колледж, располагающегося в школе, где обучался будущая знаменитость. Его имя носит фестиваль, открывшийся в Уфе почти четверть века назад. В 1993 году в день его рождения, 17 марта, на здании Башкирского государственного театра оперы и балета была установлена мемориальная доска.
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Автор: Булат Насыров
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