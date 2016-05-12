В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нурееву

Генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов сообщил, что данный вопрос был поднят на заседании Общественного совета по культуре.

На конкурс скульпторами представлено 12 проектов памятника, создана рабочая группа. Однако проект памятника дорабатывается. К тому же не определено место установки памятника.

Напомним, именем Рудольфа Нуреева назван Башкирский хореографический колледж, располагающегося в школе, где обучался будущая знаменитость. Его имя носит фестиваль, открывшийся в Уфе почти четверть века назад. В 1993 году в день его рождения, 17 марта, на здании Башкирского государственного театра оперы и балета была установлена мемориальная доска.

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