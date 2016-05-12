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23.05.17 | 09:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Администрация Уфы представила инвестиционное послание
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы
Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к уфимцам, руководителям предприятий и организаций с Инвестиционным посланием. В нем представлены данные о проводимой в Уфе инвестиционной политике, достигнутых результатах и обозначены основные приоритеты муниципалитета Уфы в части развития инвестиционной деятельности.
Согласно Посланию в Уфе с 2013 года реализуется Инвестиционная стратегия, предусматривающая выполнение комплекса практических мероприятий до 2018 года в целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционного потенциала города, сообщает пресс-служба Администрации Уфы.
В Уфе продолжает проводиться активная работа по укреплению ее имиджа. Администрация столицы Башкортостана совместно с республикой продолжает позиционирование Уфы как Конгрессного центра России для проведения крупных спортивных, деловых и политических мероприятий мирового, российского и регионального значения. Уфа выбрана городом проведения летних Международных детских игр 2019 года и столицей Всемирной Фольклориады 2020 года. Уфа претендует на право проведения Международного конгресса «Апимондия» в 2021 году, Всемирного конгресса философов в 2023 году, Всемирного конгресса Международного совета исследований Восточной и Центральной Европы в 2025 году. Кроме того, планируется подача заявки на проведение в Уфе Всемирных игр 2025 года.
Также сообщается, что разработан и переведен на английский язык инвестиционный паспорт города Уфы «Атлас инвестора». В нем размещена информация об экономическом потенциале города, инвестиционном климате, о различных перспективных и приоритетных проектах и площадках Уфы. Сформирован Портфель перспективных инвестиционных проектов города Уфы, в котором представлен перечень проектов, реализацию которых можно осуществить в рамках концессии и муниципально-частного партнерства.
С полным текстом Инвестиционного послания можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Уфы в разделе «Документы» и на Инвестиционном портале города.
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Автор: Булат Насыров
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