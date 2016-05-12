Возбуждено уголовное дело по факту махинаций с землями национального парка «Башкирия»

Проверку исполнения земельного законодательства в национальном парке «Башкирия» провела Мелеузовская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство установило, что в июле прошлого года глава Иштугановского сельсовета незаконно выдал местному жителю выписку из похозяйственной книги, подтверждавшую его право на 25 соток земли в хуторе Кургашлы.

В итоге гражданин незаконно оформил в свою собственность участок, расположенный на берегу р. Нугуш. Однако хутор фактически никогда не входил в территорию сельсовета и 50 лет он являлся нежилым, а с 1986 года относился к особо охраняемой природной территории Национального парка «Башкирия». В настоящее время на месте бывшего населенного пункта организована туристическая стоянка и инспекторский пост.

По факту незаконного распоряжения землей прокуратура инициировала доследственную проверку. По ее итогам в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «мошенничество с использованием служебного положения». Участок арестован.

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