В Уфе представили новый троллейбус



Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Троллейбус собран в республике и является примером сотрудничества муниципального предприятия «Управление электротранспорта ГО город Уфа» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода с ПАО «НефАЗ».

Кузов колесного электротранспорта покрашен в оранжевый цвет, что позволяет троллейбусу быть заметным на дороге. Кроме того сам кузов оцинкованный, усиленный. Машина начинена современным оборудованием. Новый троллейбус вмещает в себя 112 пассажиров и имеет 26 мест для сидения.

Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов осмотрел новое транспортное средство.

- Закупать трамваи и троллейбусы напрямую сегодня сложно. Данный троллейбус можно считать примером, как экономить финансовые ресурсы. Это на несколько миллионов рублей дешевле при сопоставимом качестве, чем представленная сейчас на российском рынке техника, – подчеркнул Ирек Ялалов перед презентацией в ходе очередного оперативного совещания в муниципалитете.

Генеральный директор МУЭТ города Уфы Аскар Фазлыев сообщил, что следующий троллейбус будет укомплектован оборудованием для автономного хода. Это позволит сэкономить потребление электроэнергии до 40 процентов. А представленный образец – экономичнее своих «собратьев» более чем на 20 процентов.

- В наших планах выпускать все типы троллейбусов, которые востребованы сегодня на российском рынке – со средним уровнем пола, переменным и низким, – пояснил генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. – Имеющиеся на данный момент мощности позволяют заводу выпускать до 100 троллейбусов в год.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.