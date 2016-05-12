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24.05.17 | 09:06 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе представили новый троллейбус
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы
Троллейбус собран в республике и является примером сотрудничества муниципального предприятия «Управление электротранспорта ГО город Уфа» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода с ПАО «НефАЗ».
Кузов колесного электротранспорта покрашен в оранжевый цвет, что позволяет троллейбусу быть заметным на дороге. Кроме того сам кузов оцинкованный, усиленный. Машина начинена современным оборудованием. Новый троллейбус вмещает в себя 112 пассажиров и имеет 26 мест для сидения.
Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов осмотрел новое транспортное средство.
- Закупать трамваи и троллейбусы напрямую сегодня сложно. Данный троллейбус можно считать примером, как экономить финансовые ресурсы. Это на несколько миллионов рублей дешевле при сопоставимом качестве, чем представленная сейчас на российском рынке техника, – подчеркнул Ирек Ялалов перед презентацией в ходе очередного оперативного совещания в муниципалитете.
Генеральный директор МУЭТ города Уфы Аскар Фазлыев сообщил, что следующий троллейбус будет укомплектован оборудованием для автономного хода. Это позволит сэкономить потребление электроэнергии до 40 процентов. А представленный образец – экономичнее своих «собратьев» более чем на 20 процентов.
- В наших планах выпускать все типы троллейбусов, которые востребованы сегодня на российском рынке – со средним уровнем пола, переменным и низким, – пояснил генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. – Имеющиеся на данный момент мощности позволяют заводу выпускать до 100 троллейбусов в год.
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Автор: Булат Насыров
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